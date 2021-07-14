議員指本港科研發展緩慢　促推動香港再工業化

港府早前曾推動再工業化，但成效未見顯著。有議員今日(14日)在立法會會議上提出「啟動本港再工業化發展的新階段」議員議案，敦促政府提供支援措施，包括向業界提供工業土地及協助開拓海外市場等。創新及科技局局長薛永恒回應指，將會與業界緊密合作促進新科技發展商品化，發展本地品牌。

議員周浩鼎提出議員議案，要求政府制訂明確的工業4.0中長遠發展策略，促進傳統工業智能化及推動高新科技智能生產等。工業界議員吳永嘉則提出修正案，指過去十多年香港經濟單靠國際金融中心及貿易航運樞紐地位而增速緩慢，創科業佔本地生產總值低，需要奮起直追。他又稱，政府應支援本港的初創企業，促進研發成果商品化。

工程界議員盧偉國亦指本港再工業化配套不足，步伐需要加快，政府理應明確再工業化的中長遠策略，實現智能生產及綠色製造，吸引業界增加對科研資源的投放，藉此促進大灣區內的人流、物流、資金流等。

議員鄭泳舜指出，談到再工業化，新興工業例如環保絕對有潛力，因本港將實行垃圾徵費及分階段規管餐廳提供即棄膠餐具。他認為推動工業發展要視乎天時、地利、人和，現時則明顯欠缺土地及政策配套，他指環保園啟用10多年已接近飽和，想參與的企業只能望而興嘆。

紡織及製衣界議員鍾國斌認為香港製造業不能與東南亞國家「鬥平」，應是「鬥靚」。他又指政府雖然於創科業投放不少資源，卻缺乏推廣。他又擔心西方世界針對中國時會牽連香港，導致本港科研在與外地合作時會出現困難和阻繞。

議員何君堯則批評政府「大隻講，得個講字」，沒有推行再工業化的決心。他指社會富裕後難以重拾工業，即使年輕人亦不會願意從事工業。他指若政府和社會齊心，可能推動再工業化，惟政府沒有決心。他認為政府作為社會發展的領頭，應坐言起行，形容「只要你移平座山發展就自然有人做」，批評政府往往花太多時間和金錢尋找專家進行研究。

薛永恒認同香港需要推動再工業化，發展以新技術及智能生產為基礎，不需要太多用地或勞動力的先進製造業，有助進一步刺激研發需求，亦可為青年人創造優質就業機會，帶動本港經濟多元發展。故政府正在5方面包括基建、人才、資金、技術及科研多管齊下，推動香港再工業化的進程。

薛特別提到基建方面，科技園公司正致力在工業邨發展不同設施，進一步推動高科技智能生產。除先進製造業中心外，醫療用品製造中心和微電子中心會在未來相繼落成。政府亦會預留足夠土地，應付本港對科研和相關先進製造業用地日漸上升的需求。

最後周浩鼎提出的議員議案，以及吳永嘉所提出的修正案，都獲通過。