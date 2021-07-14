被指海運大廈聚集叫囂　男子脫參與集結罪

男子被指於去年在尖沙咀海港城參與針對《國歌法》的集結活動，因而被警方拘捕，被控一項明知而參與未經批准集結罪。他否認控罪受審，案件今天（14日）在九龍城裁判法院裁決，他被裁定罪名不成立。裁判官梁嘉琪認為其中一名作供警員的可信性成疑，加上法庭不能排除被告當日在商場「行街」的可能性，故裁定被告罪脫。

控罪指，報稱任職入境事務助理的27歲被告楊少威於2020年5月24日，在尖沙咀梳士巴利道海港城海運大廈3樓大堂，明知而參與未經批准的集結。

裁判官指，由於呈堂片段沒有拍攝到被告叫口號，但便衣警員作供時堅持被告當時曾向防暴警大叫，故便衣警員的可信性變得十分重要。但該警員在觀看呈堂片段後更改口供，影響到其證供的可信性。警員原本表示自己花了約10分鐘觀察被告，但觀看片段後改口稱只觀察了3分鐘。裁判官表示明白這只是約數，但認為相差幾倍並不合理。

由於裁判官對警員的可信性有保留，而且海港城商場作為公眾地方、有店舖營業，裁判官指不能否定被告當日向警方解釋只是「行街」的説法，故判被告無罪。