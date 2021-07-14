安排假考試騙學生考試費　音樂教師認欺詐囚11個月

曾於港島區一間中學校任教的女音樂教師，在8年間向多名學生訛稱，可代安排參加英國皇家音樂學院不同級別的考試，並在琴行、學校安排假考試讓學生應考，事後向學生發出偽造證書，藉此詐騙學生向她支付考試費。有學生在數年間透過她由4級考至演奏級，直至有家長向校方查詢考試成績，才知原來一直被騙，多年努力只換來一場空。該名教師今天（14日）於東區裁判法院承認8項欺詐罪，主任裁判官羅德泉直指案件非常嚴重，被告身為老師卻違反誠信，行為或會令學生無辜行使偽造證書而含冤受屈，直言「作為學生、家長，如果連老師都唔可以相信，唔知仲可以信邊個」，最後將她判囚11個月。

63歲被告龔慧雯，本被控11項欺詐罪，指她在2010至2018年間，虛假地向11名學生表示，會安排他們參加英國皇家音樂學院聯合委員會舉辦的鋼琴或樂理考試，並意圖詐騙，誘使11名學生或他們的家長向她繳付考試費，而令自己獲益。她今承認其中8項，其餘3項則獲控方不提證供起訴。辯方求情指被告於加拿大多倫多皇家音樂學院畢業，主修鋼琴，被告犯案前於2007年因患癌而花費不少醫療費用，雖她已不用就癌症覆診，但因服藥亦引致眼部出現問題。被告事後已有悔意，真誠地向事主道歉，及已將涉案的約9.7萬港元償還予事主，而被告由被捕至今已近3年，期間亦承受巨大壓力，今獲教友及家人等到庭支持，希望法庭輕判。

裁判官判刑時指案件非常嚴重。被告持續一段長時間犯案，不但有假證書，還安排假的考試場地，計劃周詳且精密，更向學生這類年幼弱勢人士埋手，學生能察覺到問題的可能性非常之低。而被告作為中學音樂老師，其行為不但違反誠信，更有機會令不知就裏的學生，他日有需要使用以為已考取資歷的證書時蒙上不白之冤，甚難洗脫冤屈。裁判官直言事件令案中事主「受到好大傷害」，「作為學生、家長，如果連老師都唔可以相信，唔知仲可以信邊個」，考慮被告已作出賠償後，最後將被告判囚。

案情顯示，被告在1997年獲港島一間中學受聘為音樂老師，該校不曾安排涉案考試，考評局亦為唯一授權負責有關考試的機構，而該校並不是考試的場地。在2018年9月，該校校長接獲家長來電查詢子女鋼琴考試成績，惟校長卻表示學校從未舉辦有關考試，家長感懷疑下向考評局查詢，卻被告知其子女所獲的證書為偽造，於是報警。警方調查後，再發現多名受害學生，在2010年至2018年間，這些受害學生均透過被告投考各級鋼琴或樂理考試，並被安排於琴行及該校等場地考試。被告事後會把假的證書交給學生，以此收取學生數千至萬元費用。另外被告又會指部分學生考試不合格，要學生再付款重考。被告於2018年9月19日被捕，在警誡下保持緘默。