沙中綫工程遭票控　禮頓再申押後至9.8答辯

港鐵沙中綫工程被揭發有人剪短鋼筋、擅改圖則施工及監工紀錄造假等醜聞，沙中綫工程獨立調查委員會於去年5月發表最終調查報告，裁定港鐵及工程總承建商禮頓，須對各自管理和監察系統出現嚴重失誤負責。在報告出爐後兩天，屋宇署便根據《建築物條例》向禮頓發出傳票提出檢控。案件今天（14日）在九龍城法院再提訊，辯方第4度申請押後獲批，裁判官將下次提訊日期定於9月8日，屆時禮頓需要答辯。

修訂的傳票內容指，被告禮頓建築（亞洲）有限公司涉嫌違反《建築物條例》，指它於2017年6月30日，身為沙田至中環綫項目紅磡列車停放處進行建築工程的註冊一般建築承建商，直接涉及當中可變製冷劑流量系統（VRV）機房的鋼筋混凝土基腳工程，准許或授權在進行該等工程時，加入或使用任何物料，而該等物料並未按照根據建築物條例就該等物料所規定的方式而混合、預備、應用、使用、豎立、建造、放置或固定。

案件自今年1月首次提訊，辯方已多次申請押後。辯方律師今天再申請將案押後8星期，以便就着新修訂的傳票向被告給予法律意見。控方則強調上月22日已經向被告提交修訂傳票，認為押後1個月已足夠。裁判官最後應辯方要求將案押後2個月，惟要求被告下次需要答辯。