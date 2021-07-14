雲頂夢號月底出發　首兩班航次已滿額

本港即將復辦郵輪「公海遊」。星夢郵輪「雲頂夢號」將於7月30日晚上9點於啟德郵輪碼頭出發，船員今日(14日)接種第二劑疫苗，將逗留在船上直至啟航。星夢郵輪表示，若航海途中發現懷疑確診者，便會即時回航檢測，並按需要隔離。目前首兩班航次已滿額，周五航次已70%滿。

星夢郵輪一艘在新加坡的「世界夢號」郵輪，因船上一名乘客初步確診新冠肺炎，行程提早結束。星夢郵輪市場部高級副總裁李鳳霞表示，如船上發現懷疑確診者，便會通報政府及回航，再經追蹤系統界定密切接觸者及由衞生署全面病毒檢測。如有需要，便會到政府設施隔離，其他人檢測證明無染疫便可離開。

此外，繼7月30日，8月起每星期日、三、五都各有一班航次，每次三日兩夜。目前頭兩班航次已滿額，每班船有約1000位乘客，而星期五的航次有70%滿，她對銷情感樂觀。

星夢郵輪業務規劃及港口管理高級副總裁林俊彥說，目前正密鑼緊鼓招聘本地船員，現時有400位船員，另有400位接種了科興疫苗的內地船員已來港，正接受隔離，而目標是900位左右。船上客房及公共區域都配備100%新風系統，每小時換氣6至15次，確保空氣流通。