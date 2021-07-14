斥房屋政策欠清晰目標　議員形容「與鹹魚沒有分別」

本港公營房屋供應嚴重短缺，平均公屋輪候時間延長至5.8年。立法會今(14日)討論有關「改革房屋政策，解決住屋問題」的議員議案時，有議員批評政府在《長遠房屋策略》沒有明確列出房屋政策目標，形容沒有清晰目標「與鹹魚沒有分別」，亦有議員指出本港房屋短缺問題成因不單是欠缺土地，更是政策不到位，和政府對港人居住環境及質素缺乏目標所至。

建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓提出議案，建議政府制訂人均居住面積指標，讓港人「住大啲、住鬆啲」，並制訂住屋開支佔家庭入息比例指標，使公私營房屋的樓價和租金維持在合理水平，及重組政府架構下的房屋、土地及運輸等政策範疇。他表示，政府需要就房屋政策設目標及指標，否則部分官員及部門或會「慢慢做、hea住做」。

提出修正案的議員柯創盛就指，《長遠房屋策略》(《長策》)涉10年或以上的房屋策略，但當中只訂立房屋供應量目標，未有列入任何一屆政府提出的房屋政策目標。他強調如政府沒有清晰的政策目標，「與鹹魚沒有分別」，令整個房屋政策及相關措施失去方向，政府亦會漏招或走數。他舉例指，即使政府已達成覓得興建31萬個房屋單位的土地目標，惟政府未有將3年上樓承諾納入長策中，故至今仍難明確表示可兌現承諾。

不過，作為商界代表的議員張宇人就反對謝提出的議案，指難以認同「住大啲住鬆啲」的口號式說法，更沒法同意制訂住屋開支佔家庭入息比例指標，強調所屬政黨反對以任何形式干擾自由市場的行為。

運輸及房屋局局長陳帆表示，由於可作公營房屋發展的資源依然有限，目前最迫切需要處理的，為房屋供應短缺問題，必須先利用有限的土地資源提供更多的單位。待公屋平均輪候時間大幅縮短後，政府可適時探討能否及如何進一步提升公屋、資助出售單位以至私樓單位的居住空間。至於重組政府架構下的政策局方面，他指涉複雜考量，籌備及修例工作，過程需時，政府會就如何整合及提升相關政策工作聆聽各方意見。