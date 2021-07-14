灣仔棄置電單車處處　機件生銹無人理

本港棄置電單車情況嚴重，有地區人士今(14日)指，在灣仔區多個地方發現棄置電單車。在維多利亞公園一帶甚為嚴重，鄰近天后清風街與琉璃街間的後巷，至少出現4部電單車停靠在牆邊，所有電單車亦有「封塵」狀況，甚至其中一架有機件生銹，意昧已經閒置很久。

另外，亦有不少棄置電單車「死車霸生地」，停泊在現行電單車位，令其他市民無法使用，其中在灣仔愛群道、活道、盧押道非常普遍。其中政府有派員在盧押道夾走棄置電單車，估計至少有檢走4架電單車。政黨在6月3日電話訪問灣仔區居民，當中有超過半數，即112人表示在街頭巷尾發現棄置電單車的蹤影，問題相當嚴重。

關注灣仔地區事務的鍾嘉敏表示，曾有車一年多亦未有清理，同時批評有關問題一直因權責不清，私家街尤其嚴重，擔心雨季將至，智衍生衞生問題。她建議政府要定期巡查後巷並加強加強執法和罰則，由應在一些後巷衞生黑點安裝天眼監察。

其實問題早已超出港島區，在大埔、九龍城區亦發現同樣情況，大埔太和邨早前發現有3輛「甩皮甩骨」的電單車停泊路中，九龍城區有類似情況。雖然各區民政事務處會協助統籌行動，由其他部門張貼通知、把棄車送往儲存中心等，但有議員批評自己舉報40輛電單車位置，最後只有少於兩成被清走，認為行動沒有太大幫助。

民政事務總署回覆指，政府各相關部門已在本年1月於油尖旺區試驗聯合行動的操作模式，並成功移除了112輛棄置車輛。而聯合行動亦已擴展至中西區、灣仔區、九龍城區、黃大仙區、西貢區、元朗區、屯門區、沙田區及深水埗區。其中中西區及九龍城區已分別於本年4月及5月完成聯合行動，共成功移除了149輛棄置車輛。相關部門會陸續擴展聯合行動至其他地區。