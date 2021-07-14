數碼港學院推逾10個暑期活動　冀發掘學生創科潛能

去年成立的數碼港學院，透過不同的活動及培訓計劃，向年輕人及各行各業的從業員提供科技及創業相關培訓。該學院今年推出逾10個暑期活動及實習計劃，預計可吸引逾千名學生，大學生以至中小學生亦可參加，望為有志投身創科產業的學生及早裝備。

在針對中學生的暑期活動方面，今年該學院有4個新活動，包括分別由多間大學及機構合作舉辦的活動，包括金融科技暑期計劃、人工智能網上訓練營、「數碼港暨Jumpstart：以STEM創未來」，以及「第一屆CAFEA青少年智慧城市論壇」。針對小學生方面，包括「RoboMaster 機甲大師青少年挑戰賽」，以及歡迎中小學生參加的香港光雕節。

另外，實習計劃方面，仍有數碼港數碼科技實習計劃及數碼港學分實習計劃。前者曾資助超過200名本地大學生到內地多個大型科技企業實習，以及到美國矽谷實習。目前在今年計劃已有17間初創招聘了50名實習生，仍開放招聘。

至於數碼港學分實習計劃，則旨在為主修不同科目的大學生配對適合的數碼港社群初創，安排學分實習計劃。今年計劃擴展至8間院校、涵蓋14個學系。