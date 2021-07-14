起底刑事化草案下周三首讀　最高罰款100萬監禁5年

自前年反對修訂《逃犯條例》風波開始，「起底」問題漸趨嚴重，政府計劃修訂《個人資料私隱條例》打擊有關行為，將起底行為列為刑事罪行，並建議設立二級制，最高罰款100萬港元及監禁5年。有關草案將於本周五(16日)刊憲，下周三（21日）提交立法會首讀。

政府向立法會提交建議，起底刑事化設二級制，第一級是經簡易程序審訊的罪行，即在未經當事人同意披露資料，並有意圖或罔顧導致當事人或家人受指明傷害，即是滋擾、威脅、恐嚇、身體或心理傷害、擔心受傷害、或財產受損，即屬違法，最高罰款10萬港元，監禁2年；第二級罪行則指若起底行為實際構成指明傷害，經公訴程序定罪最高罰款100萬港元，監禁5年。

草案又建議賦權私隱專員對起底行為進行刑事調查和檢控，並可申請手令搜查處所及電子器材，若緊急情況下沒有手令同樣可以進行有關行動。另專員有權強制將起底內容移除，不論披露資料行為是否在港發生，只要當事人屬香港居民或身處香港，又或在香港設有營業點的網絡服務供應商或境外服務提供者，私隱專員有權要求移除起底內容，同時設有上訴機制。

政府發言人表示，起底情況十分猖獗及惡劣，有必要盡早立法針對性地打擊起底行為，以保障市民大眾的個人資料私隱安全。又指政府在草擬草案過程中，已參考如新加坡、新西蘭、澳洲等地的相關法律，並考慮了香港的實際情況以制定切實可行的條文。

至於早前亞洲互聯網聯盟去信私隱公署對草案所表達的關注，聯盟已澄清目前其成員並無任何意圖就其業務撤離香港。又指私隱專員已向聯盟闡述草案目的和相關範圍，聯盟亦認同起底是一個嚴重問題，需要打擊。雙方並同意日後繼續加強溝通，令業界更清楚了解草案目的及內容，以釋除疑慮。