醫管局兩日內研發疫廈檢查系統　增效率減出錯

本港防疫工作除了有賴一眾醫護人員，幕後的支援人員亦功不可沒。有聯網資料科技部僅以兩日時間便研發出新冠肺炎疫廈檢查系統，供醫護迅速確認入院人士是否居於疫廈，不用再透過人手核對。另有醫院微生物學部門在疫情初期研發港產病毒試劑，並推廣深喉唾液作為採樣方法之一，減少採樣所需的人手要求。

疫情爆發高峰期一度每日有逾百人確診，要人手核對入院者是否居於疫廈，不但費時失事，更會增加錯誤率。九龍中醫院聯網資料科技部系統經理鄭宏表示，部門去年僅以兩日時間便研發出檢查系統，醫護在臨床管理系統中輸入患者資料，並剔選該功能，系統便會自動搜尋患者居所是否疫廈，該系統目前每日會自動在衞生署網站套取疫廈地址，至今已錄得約60萬次查詢。

疫情初發時，內地曾發放新冠病毒的基因圖譜，瑪麗醫院微生物學部門科學主任葉植恩表示，收到基因圖譜後便即日展開工作，設計出基因引子及探針，研發出病毒快速測試，期間更一度須在辦公室過夜。他憶述，當時女兒剛出生，疫情便爆發，令他犧牲了陪伴女兒的時光，「覺得自己沒有參與她的生活，有一點可惜。」瑪麗醫院及香港大學亦是全球首個提出以深喉唾液作新冠病毒採樣方式的機構，目前已有其他國家採用此方式作採樣。

醫管局總感染控制主任辦事處高級護士長鄺文影在疫情期間，負責採購醫護的防護裝備，以及訂立感染控制指引。她形容今次疫情是大挑戰，團隊光是購買裝備上，便已試用過數百種款式。醫管局經理（感染及應急事務）曾愷玲在疫情期間負責行政及統計工作，每日與局方高層開會及準備疫情資料，以制訂最新防疫策略。4人均獲行政長官頒獎狀，嘉獎在應對疫情方面的貢獻。