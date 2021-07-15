東方日報A1：疫情恐衰到2024　旅業22萬人食自己

世紀疫症拖垮全球經濟，原本為本港四大支柱行業之一的旅遊業重挫至谷底，廿多萬從業員過去一年半勒緊褲頭，至今未見通關出路。惟政府未有體恤慘況，勞工及福利局局長羅致光昨日表示，料部分國家疫情可能持續數年，直言政府難以持續數年資助旅遊業，故正考慮幫助從業員轉行。有議員批評相關說法「離地」，憂慮一旦旅遊業復甦，會出現「搵人難」，強調長遠應盡快通關，解決旅遊業困境。另有業界人士認為，從業員轉行後難以返回旅遊業工作，建議政府開拓更多短期就業機會予他們申請。

羅致光昨在電台節目表示，本港就業情況近月雖有所改善，但個別與旅遊相關的行業，失業率仍相當嚴重，由於當局預計全球疫情難以在短期內平息，不少發展中國家的疫情亦不樂觀，可能會持續到2023至2024年，政府難以連續數年資助旅遊業，故政府目前會考慮幫助一些冰封已久的行業從業員轉行。今年3至5月經季節性調整的失業率為6%，接近一年前的水平，但仍有逾23萬人失業，而與消費及旅遊相關的行業，零售、住宿及膳食服務業合計的失業率仍高企9.4%。

旅遊界議員姚思榮批評羅致光講法「離地」，旅遊業是香港四大支柱行業之一，但一場疫情嚴重打擊業界，從業員人數目前已由26萬人下跌至只有22萬，政府上一輪對業界的一筆過撥款資助早於今年2月完結。

然而，目前疫情仍然未受控，通關無期，行業更是舉步維艱，政府不但未針對困難行業作出額外支援，卻鼓勵業界轉行，是極度不負責任的做法，對此感到非常失望。

姚續指，目前不少旅遊業營運者與從業員有默契，以停薪留職、放無薪假或者允許兼職的模式，讓從業員在艱難時期仍能維持生計，但並非一刀切鼓勵從業員轉行，因一旦旅遊業復甦時，需要大批人才，若從業員已轉行則會出現「搵人難」，影響復甦速度。

他促請政府短期應增撥資源，支援受疫情影響的特困行業，長遠則應盡快通關，恢復跨境往來，重振旅遊業。

旅遊業議會名譽顧問胡兆英坦言，羅使用「轉行」字眼「令人感覺不好」，他曾協助業界從業員到疫苗接種中心擔任接待及文書工作，共創造逾千個短期職位，能讓從業員解決生計問題，但這些工作只是短期過渡，因旅遊業始終會復甦需要人才，「轉行就難回來」，他促請政府一方面再給予旅遊業營運者支援，另一方面應開拓更多短期就業機會予業界從業員優先申請，協助他們渡過難關。