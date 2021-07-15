修訂《議事規則》限制委員會人數　謝偉俊冀改善議會亂象

立法會昨日(14日)通過根據《基本法》第75條動議修訂《議事規則》的決議案，當中包括限制委員會人數，每位議員最多只可同時出任6個事務委員會委員，又規定議員出席會議時需穿着商務服飾，而議員若無合理原因缺席會議導致流會，將會被罰一日薪酬。

提出議案的議事規則委員會主席謝偉俊今早(15日)在電台節目表示，限制委員會人數是要確保委員會有效運作，不希望如以往一些具爭議的議題，有議員一窩蜂進入委員會「霸位」，部分委員會人數更多至約60人，開會近2小時有議員仍無法發言。他形容，今次修改是撥亂反正，又指事務委員會屬工作小組，絕少會在委員會投票決定政策方向，而審議政策的關鍵在於立法會大會，議員可提出修正案及投票，認為議員要提出意見仍有好多不同機會。

議員鄭松泰在同一節目表示，今次修訂對議會內的少數派議員不利，認為是令議會階級化，他質疑如果限制議員最多只可同時出任6個事務委員會委員，是否表示直選議員只能加入一些貼近民生議題的委員會，而要放棄司法，金融及保安等委員會，又批評是次修改是限制議員的表態機會。