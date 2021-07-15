擬放寬高危地區港人外傭入境　何栢良恐走漏個案影響中港通關

香港新冠肺炎疫情緩和，但危機仍未解除，與內地及澳門通關亦未有定論，近日有指政府計劃調節入境管制，身處英國、印尼及菲律賓等高風險地區的香港居民及部分外傭，在完成接種新冠疫苗及持非確診證明將可回港。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今早(15日)表示，對有關安排有保留，認為一旦本港再出現走漏個案，可能影響與內地通關的決定。

他指出，目前英國及印尼的確診個案不斷創新高，大部分地區更出現Delta變種病毒傳播，而台灣、新加坡及澳洲均有酒店爆發超級群組，而本港的隔離及檢疫設施足夠，關鍵是機場及檢疫酒店要守得穩陣，認為若相關員工完成接種2劑疫苗的比率達到高水平，就有條件及安全地放寬入境管制，但若只有與社會整體接種率一樣於30%左右，放寬措施便會帶來風險，時機尚未成熟。

何續稱，即使只容許打齊2針的外傭入境，但當有幾百上千名外傭到港，仍有一定機會出現確診個案，預料很快觸及熔斷機制，故認為當局需考慮如何處理熔斷機制問題。他又表示，本港近期預約接種疫苗市民增多，指接種疫苗後死亡個案及出現心臟病等同背景發病率則無分別，證明疫苗安全。