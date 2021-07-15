港府料下一個10年房屋土地供應仍緊張　續攬明日大嶼計劃　

市民上樓遙遙無期。特首林鄭月娥今早(15日)出席立法會答問會時表示，料在下一個10年期的上半部分，房屋及土地供應仍緊張，形容現時覓地工作如「行軍打仗，寸土必爭」。她強調要較徹底解決市民住屋問題，需要的非因時制宜的招數，而是持之以恒的供應土地決心，她在未來一年將加強高層督導，絕不容許「政出多門」，會積極推進交椅洲人工島(即明日大嶼計劃)及新界北的研究和規劃，確保10年後的土地供應充裕。

林鄭在會上表示，土地房屋是本屆政府重中之重的工作，建屋必須有土地，而開拓可供發展的土地非一朝一夕的事。她指有人埋怨政府浪費時間開展有關的公眾諮詢工作，亦有人批評政府舍近圖遠、捨易取難，但強調本屆政府的造地工作，從沒好整以暇。她指在發展局局長領導下的工作，如「行軍打仗，寸土必爭」，特別是有關工作往往在爭議中推進，至最近議會及社會回復平靜，過程才相對順利。

林鄭指，香港建屋量受多種因素影響，歸根究柢是因沒有穩定持續的土地供應，包括適當的土地儲備。雖然立法會及政府即將換屆，惟她強調房屋及土地供應仍是施政重點，未來一年她會加強高層督導，絕不容許「政出多門」；積極推進交椅洲人工島及新界北的研究和規劃，確保10年後的土地供應充裕；更進取採納基建先行及創造容量的原則；加快新策略鐵路及道路網絡發展，及進一步簡化發展流程；提升發展局項目促進辦事處協調各個部門加快審批發展項目的效能；檢視及提升市區重建方法，處理本港樓宇老化、及相關的各種衞生和安全問題。

另外，在海關、出入境及檢疫設施遷往日後新皇崗口岸的港方口岸區後，​現時的落馬洲管制站將可釋放超過20公頃的用地作其他用途。議員柯創盛不明白該20公頃土地無須收地及賠償等，為何發展緩慢，又詢問當局會否興建公營房屋。

林鄭月娥表示，最近覺得新界北發展要有整全方案，而不是「一塊塊」發展，希望自己餘下任期向議員有個交代。至於會否重新考慮作房屋發展，林鄭則指，不是短期能夠做到的，當局要全面考慮該片土地該如何發展，又指該處鄰近創科發展，可能起公屋亦非最好選項