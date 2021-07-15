斥羅致光言論似要旅遊業自生自滅　姚思榮批政府支援不足

由於疫情或持續到2023至2024年，勞工及福利局局長羅致光昨日(14日)表示，難以連續數年資助旅遊業，故政府目前會考慮幫助一些冰封已久的行業從業員轉行，言論惹起旅遊界極度反彈。旅遊界議員姚思榮對有關言論表示失望，更有8個商會要求他向特首林鄭月娥跟進事件。

姚表示，旅遊業受到沉重打擊，雖過去有幾輪資助，但質疑羅政光的悲觀言論是懶理旅遊業界，任由從業員自生自滅甚或轉行，不需要繼續經營及盡社會責任。

林鄭月娥表示，旅遊業是傳統經濟會帶動零售、餐飲等行業，早前亦答應親身督導旅遊業未來前景，最近也開了一次會。但她指出，現在最重要的問題是人員的免檢疫往返，旅遊業應做好部署，待有更好的通關基礎後，能夠迅速恢復經濟，同時也有與國家文化局研究有關問題。她又指，當局正開創職位給旅遊界從業員任職，包括公海遊等，希望能夠支持旅遊業，又指本港旅遊業有長景，如西九文化區、會展業等。

姚則指，有關政策遠水救不了近火，就連局長都似乎無辦法，詢問有否更具體的幫助。林鄭則指，10月的施政報告已展開諮詢，只要可行、財政上又可以應付，歡迎議員提出具體意見。

另一議員邵家輝希望當局參考海南島，遊客每年有10萬元的免稅額，冀政府爭取提高本港免稅額至10萬港元，待旅遊業恢復後確實幫到本港經濟。又希望當局能夠積極化解本港及內地市民的矛盾。林鄭回應指，《港區國安法》的通過令本港有條件融入國家發展大局，承諾只要建議合理，會向中央提出，但表示中央有自己的考慮。

至於化解兩地矛盾方面，她則指，香港有部分人是「趕客」，令內地遊客感受很負面，會推展形象工程，而內地5個經貿辦事處亦會積極改變內地人對香港的負面想法，讓他們將來多些來港旅遊。