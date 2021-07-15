白牌艇假日橫行　亡命超載乏檢控　申訴署提主動調查

《東方日報》探射燈報道過，新冠肺炎疫情下外遊成空，不少港人惟有逼爆離島及郊外等本地遊熱點，西貢每逢假日逼滿人潮，不少非法取酬的「白牌艇」大做生意，接載乘客往離島。申訴專員公署今日(15日)宣布展開主動調查，將審研船隻涉嫌違規經營街渡服務的問題，以及相關規管制度及工作是否足夠和有效。

申訴專員趙慧賢表示，由於船隻涉嫌違規經營街渡服務，對乘客帶來的安全風險不容忽視，當局有責任確保本地海上運輸的安全，故決定主動展開是次調查。

近年離島及郊外沿岸地點成為市民本地遊的熱門選擇，街渡等短程本地海上載客服務的需求亦隨之而增加，惟不時本地船隻被揭提供上述短程客運服務時違規情況普遍，包括俗稱「白牌艇」的無牌經營街渡渡輪服務、超載、救生設備不足、違反船隻類別指定用途等。

據了解，海事處依據香港的海事法例規管本地船隻，包括規定用作載客服務的船隻須領有相關船隻牌照，並訂明船隻可載運乘客的數目上限。運輸署則按《渡輪服務條例》管制包括街渡等的渡輪服務。