申訴專員調查太平紳士巡視院所安排　檢視運作提改善建議

「太平紳士巡倉，有咩要求投訴？」港產片不時出現有關對白，顯示太平紳士巡邏院所時，處理在囚人士、住院者或被扣留者所提出的投訴。申訴專員趙慧賢今日（15日）宣布展開主動調查，審研太平紳士巡視計劃下法定巡視的運作安排。趙慧賢指，政府1999年曾檢討太平紳士制度，包括太平紳士巡視計劃。公署主動調查目的是審研太平紳士法定巡視的運作和安排，包括相關部門對太平紳士巡視前及期間提供的支援，以及巡視後的跟進工作，並在有需要時向政府提出改善建議。

目前太平紳士巡視計劃由政務司司長辦公室轄下行政署負責管理。太平紳士須每兩星期、每月或每季到有關院所巡視一次。至於需要巡視的院所現涵蓋38間，包括懲教署轄下的懲教院所、入境事務處轄下的羈留中心、廉政公署轄下的扣留中心、醫院管理局轄下的精神科醫院，以及社會福利署轄下的羈留院、收容所、感化院舍及感化院。

趙慧賢表示，太平紳士是根據《太平紳士條例》及其他相關法例的規定到指定院所進行法定巡視，該計劃是其中一個讓被羈留、扣留或住院人士反映意見和提出投訴的重要獨立渠道，亦提供了一個平台讓太平紳士提出意見和建議，以改善院所設施和服務的管理。

申訴專員公署指，若市民及各關注團體有任何資料或意見，請於下月15日或之前以書面方式向申訴專員公署提交；地址為香港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈30樓。