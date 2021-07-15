林鄭稱持續向中央爭取通關　現時不宜開設旅遊通道或免檢安排

多名議員今(15日)在行政長官答問大會上，追問香港與內地及澳門的通關時間表，特首林鄭月娥表示掌握市民對通關的強烈訴求，指自己每次與中央及廣東省官員會面時都會提及，形容對方都覺得她「好煩」，惟有關恢復兩地人員往來安排，需要雙方政府認為適時才可推出。

對於林鄭已向中央提交報告爭取通關，議員關注與中央官員溝通的情況如何。林鄭指不能公開報告內容，指港府每次認為香港有通關條件時，都會向中央爭取。

她指現時情況比去年11月更有條件爭取通關，惟要創造條件需要在兩方面工作努力，包括在8、9月前將疫苗接種率提升至70%，並做好外防輸入工作。因如現時開設不同的旅遊通道或推出更多免檢疫安排，只會削弱香港與內地恢復往來的條件。至於可否先與澳門通關，林鄭指澳門政府不認為連續28日零確診數字是絕對的通關條件，是與內地通關方面同步處理。

議員田北辰關注本港防疫措施與內地有差距，擔心會否影響商討通關情況。林鄭月娥回應指，中央理解香港的防疫措施並不能與內地看齊，重申並非中央批准通的硬指標，但強調中央認同香港採用「香港方法」，透過封區強制檢測去避免疫情傳播。她又指廣東省至今未有向本港給予任何承諾，並非有特定要求要符合後便能通關。

她又指本港目前檢測能力較過往大增，每日可以進行12萬個檢測，亦有4,000至5,000個檢疫單位，以及在中央協助下新增800多張負壓病床。