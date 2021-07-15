旺角道天橋工程拖足23年　因物料供應問題再延至第3季完工

旺角道橫跨彌敦道的行人天橋工程拖足23年仍未完工，將再延一季落成。油尖旺區議會交通及運輸事務委員會最新文件顯示，該工程預計完工日期由原來提出的今年第2季，再延一季至今年第3季，因部分物料供應商的內地廠房所在地區爆發疫情而停工，材料生產及付運期有所延遲，令工程再次延期。

根據工程顧問公司的最新進度匯報，部分天橋裝修物料，如鋁製裝飾面板及玻璃面板等供應商的內地廠房，因所在地區爆發疫情而一度停工，進出當地人員亦須接受強制病毒檢測，加上有關地區實施限制用電措施，廠房須依供電局有序用電的安排於指定日子停工。受該等無法預計的情況影響，部分裝修物料的生產及付運期延誤，導致行人天橋工程的部分飾面安裝工序，未能按原定計劃如期進行，視乎物料付運情況，天橋工程或在今年第3季內完成。

文件又指出，天橋橋頂的鋁製天面板及天幕安裝工程已於今年4月中旬大致完成，行人樓梯及扶手電梯頂部的鋼結構安裝及髹油已於5月中完成。兩旁行人扶手電梯的機電安裝工程亦已經完成，而升降機塔的主體結構工程已完成，2部升降機開展內部安裝，預計7月中完成，及後將會安排扶手電梯及升降機運行測試，料8月中旬交付政府部門檢測。

政府早於1998年起動相關工程，當時預計需時24個月完成工程，即料2000年可落成，惟工程進度停滯不前，拖延23年仍未完工，早前有區議員就事件向申訴專員公署投訴。