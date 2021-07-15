嶺大停收學生會會費　校方：近年接獲多宗投訴

嶺南大學宣布停收學生會會費，即日(15日)生效。嶺大今向師生及員工發內部電郵，指近年收到公眾、學生及家長就有關學生會會費的投訴，投訴主要為將會費及學費以綑綁式的方式收費表示不妥。

校方表示經研究後，認為學生會作為本地獨立註冊團體，故宜由學生會自行處理其財政事務，包括收取會費，因此校方決定即時停止代學生會收取會費，但強調會繼續為學生提供學校活動，如有問題可向學生事務處查詢。

計及嶺大在內，至今已有5間大學宣布停收學生會會費。其中香港城市大學去年6月開始，校方曾指學生會因帳目不清情況未有改善，又指安排是基於尊重學生會的獨立運作，故停止代學生會收取會費。而香港中文大學今年2月指，當時的學生會候選內閣「朔夜」發表所參選宣言，未有澄清涉嫌違法及失實的言論，決定暫停為學生會代收學生會會費，又要求學生會註冊為獨立社團或公司，自行承擔法律責任，校方亦暫停為學生會幹事會提供行政與大學場地支援等。

至於香港大學今年4月批評港大學生會近年行事日趨政治化，多次利用校園作為政治宣傳的平台，公開發表煽動性並可能涉及違法的言論，對大學作出失實指控，因此宣布停止代收會費；不再為學生會提供財務管理服務；以及收回學生會會址及其他設施的管理權。另外，香港理工大學學生會近日亦收到校方通知，提及新一年不會再代學生會收取的學生會會費。