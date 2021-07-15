女警涉向受查人報案人索利益　獲判罪名不成立

偵緝女警4年前在調查詐騙案時，涉嫌要求受查人及報案人提供折扣購買名牌物品。該女警被控4項公職人員索取利益罪及1項公職人員接受利益罪。同案1名時裝公司經理和1名珠寶公司文員，則被指向女警提供折扣價買名牌運動鞋和耳飾，合計價值近7000港元，因而各被控1項向公職人員提供利益罪。3人早前在裁判法院受審後，今天（15日）被裁定所有罪名不成立。

3名被告依次是29歲女警李倩華、45歲時裝公司前部門經理梁慧嘉及31歲珠寶公司前文員庄澳琳。控罪指，李於2017至2018年間，藉警察身份向梁索取以員工折扣價取得一對GUCCI運動鞋，以及向庄提出以低於市價的價格取得一對耳環；向莊詩敏和黃姍姍索取折扣價，以圖取得兩個CHANEL和CÉLINE品牌手袋及一個童裝品牌貨品。另外兩名被告，則分別被控向李提供以員工折扣價取得運動鞋及耳環。本案早前在西九龍裁判法院審訊，今天跟隨主審暫委裁判官許肇强，於灣仔法院裁決。

事發時從事代購生意的控方證人莊詩敏在事發時從事代購生意，之前曾在奢侈品零售店任職。她在審訊時供稱，她在2017年9月20日因涉嫌詐騙被捕，被帶往尖沙咀警署問話及落口供。期間，首被告李倩華曾多次走進會面房間，對她表示如果她欲還錢，需要一個月內處理好，此外還問她是否可以用折扣價購買CHANEL和CÉLINE手袋，又說「畀緊機會唔告你」。她獲保釋後，每月一次由首被告協助處理轉擔保事宜。在辦理手續的過程中，首被告又多次問她用折扣價買袋的事情。控辯雙方同意案情指，就該宗懷疑詐騙案，事主最終悉數收回款項，雙方同意和解。

裁判官裁決時指，控方除須證明首被告索取或接受利益外，亦要證明這與她身為公職人員身份的作為有關；惟控方未能證明首被告在案中有何相關的具體作為或不作為。再者，證人莊詩敏作供前言不對後語，法庭不能穩妥地接納其證供。就莊的案件和解一事，裁判官考慮後認為是首被告的上司警長促成，且未見到首被告參與其中，因此首被告是否索取利益亦不太清晰。裁判官亦接納辯方陳詞，指其餘2名舉報詐騙的被告，在簽署和解協議後，便認為等同銷案或告一段落乃符合常理。而她們之後亦與首被告成為朋友，作為行內人替朋友選購價廉貨品亦可理解。且2人亦有取回購物的費用，遂認為控方未能舉證至毫無合理疑點，裁定3名被告罪名不成立。裁決後梁慧嘉和庄澳琳申請取回訟費，但裁判官認為她們自招嫌疑而拒絕。