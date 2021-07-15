77至79年出生香港居民 9.20起可換新智能身份證

全港市民換領身份證計劃第4周期換證，將於9月20日起展開，其中1977至79年出生人士率先換領。入境事務處今日(15日)表示，將於下周三(21日)提交立法會進行先訂立後審議的程序。第4周期換證時間表見附表。

此外，入境處提醒市民，2005年至2007年或2012年至2018年出生，並持有舊款智能身份證，即身份證簽發日期為2018年11月24日或之前的兒童，須在今年9月18日或以前，由父母或合法監護人陪同下，前往任何一間智能身份證換領中心辦理換證手續。

至於2012年至2018年出生的兒童，如從未因申領香港特別行政區護照而持有永久性居民身份證，或現已持有新智能身份證的兒童，則無須參與換證計劃。

另外，入境處在是次換證計劃亦推出關愛安排，每名合資格的換證人士可攜同最多2名65歲或以上的親友及最多2名殘疾人士，一同前往換證中心換證。

第4周期換證時間表：

符合申請資格之舊款智能身份證持有人●申請限期

1977、1978或1979年出生●今年9月20日至11月18日

1980、1981或1982年出生●今年11月19日至明年1月18日

1983、1984、1987或1988年出生●明年1月19日至4月2日