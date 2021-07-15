77至79年出生香港居民 9.20起可換新智能身份證
2021年07月15日 12:53
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全港市民換領身份證計劃第4周期換證，將於9月20日起展開。
全港市民換領身份證計劃第4周期換證，將於9月20日起展開，其中1977至79年出生人士率先換領。入境事務處今日(15日)表示，將於下周三(21日)提交立法會進行先訂立後審議的程序。第4周期換證時間表見附表。
此外，入境處提醒市民，2005年至2007年或2012年至2018年出生，並持有舊款智能身份證，即身份證簽發日期為2018年11月24日或之前的兒童，須在今年9月18日或以前，由父母或合法監護人陪同下，前往任何一間智能身份證換領中心辦理換證手續。
至於2012年至2018年出生的兒童，如從未因申領香港特別行政區護照而持有永久性居民身份證，或現已持有新智能身份證的兒童，則無須參與換證計劃。
另外，入境處在是次換證計劃亦推出關愛安排，每名合資格的換證人士可攜同最多2名65歲或以上的親友及最多2名殘疾人士，一同前往換證中心換證。
為減少人群聚集，入境處呼籲申請人使用入境處流動應用程式、登入網站： http://www.gov.hk/newicbooking或致電24小時電話預約服務熱線： 21211234 ，預約辦理換證手續。處方又呼籲申請人於使用流動應用程式或網上預約時預先填寫表格，以享用更快捷的換證服務；若申請人前往換證中心辦理手續時，則須帶同其舊款智能身份證。
第4周期換證時間表：
符合申請資格之舊款智能身份證持有人●申請限期
1977、1978或1979年出生●今年9月20日至11月18日
1980、1981或1982年出生●今年11月19日至明年1月18日
1983、1984、1987或1988年出生●明年1月19日至4月2日
《香港疫慌》專頁: http://hk.on.cc/fea/hkdisease