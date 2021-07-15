警深水埗打擊罪案　破扒竊集團非法賭檔拘64人

警方有鑑今年深水埗警區內涉及「搵快錢」心態的罪案有上升趨勢，西九龍總區於5月底成立特遣隊展開代號「風憲」的反罪案行動，主要針對盜竊、扒竊及處理贓物電話、單車等罪案，經連串情報收集後，於本月起收網拘捕39男25女，分別涉及盜竊條例、賭博條例及毒品條例罪行等。

深水埗警區情報組偵緝督察朱雅亭指，警方在本月10至14日搗破一個活躍深水埗區的偷竊手機變賣團夥，以涉嫌「行騙」及「處理贓物」拘捕2名中國籍男子、5名中國籍女子、2名菲律賓籍女子及1名非裔男，年齡介乎27至51歲。

據調查顯示，賊人偷盜市民電話後，將贓物低價轉售至區內手機舖，不法商人其後以非法電腦程式將電話解鎖重設，再轉售予不法分子進一步在其他店舖或網上平台放售，以賺取差價。警方搜查2間位於深水埗及1間位於尖沙咀的手機舖，檢走1部電腦、8部平板及約300部手機，其中部分已被證實為失竊財物。

警方亦發現有人在舊款手機上換上新款手機殼及新包裝，從而欺騙買家，案件現交深水埗重案組跟進，警方呼籲市民如曾遺失電話，可盡快聯絡警方以助追尋失物。

此外，警方在連串行動中亦搗破一個扒竊集團，先在6至7月拘捕10名本地男子及1名本地女子(18至66歲)，相信涉及10宗盜竊、14宗扒竊及2宗處理贓物案，繼而在本月7日拘捕2名分別30及32歲蒙古裔男子，相信為集團骨幹成員，2人亦涉及6宗盜竊及6宗行騙案。

警方相信該扒竊集團針對人多地方落手，包括港鐵站、港鐵車廂以至街市等，偷取市民手機、銀包等財物，其中亦有失竊信用卡被盜用。有受害人亦於消遣期間被人偷走一隻名貴手錶典當，警方經追查後已於深水埗起回失物。行動中警方亦於本月8日拘捕1名59歲孟加拉籍男子，涉嫌非法收買及出售賊贓單車。

深水埗警區行動主任總督察溫智培指，深水埗警區特別職務隊就「風憲」行動所得的情報作進一步追查，於本月9日在旺角區搗破一個毒品包裝及分銷中心。在旺角拘捕2名持「行街紙」留港的印度籍男子(30及33歲)，在其中一人身上檢獲共重約63克的14包大麻花。

探員其後持搜查令搜查旺角一住宅單位，再檢獲約1公斤海洛英及2.2公斤大麻花，並發現電子磅等大批包裝工具。檢獲的毒品總值約150萬港元，相信用於供應旺角及深水埗一帶。被捕2名男子已被落案起訴「販運危險藥物」。

此外，警方再於本月9至11日搜查深水埗區內多個地點，搗破4個非法賭檔，包括3個釣魚機賭檔及1個麻雀檔。行動中，警方拘捕21男17女(25至61歲)，其中4人涉嫌「管理賭博場所」及違反《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》，其餘人則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，他們同時涉嫌違反禁聚令，警方已向該34人發出定額罰款告票。

警方一共檢獲5部釣魚機、10部射擊遊戲機、6張電動麻雀枱、1本數簿、讀卡器及一批遊戲卡等，不排除有更多人被捕。