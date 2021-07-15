上海仔頭馬金融趙涉洗黑錢欺詐　8.12區院答辯

香港黑幫和勝和前坐館「上海仔」郭永鴻的頭馬之一、綽號「金融趙」的趙俊名，涉嫌洗黑錢逾819萬港元，他為此被控1項洗黑錢罪、另外再涉及2項欺詐罪及1項以欺騙手段逃避法律責任罪。案件今早（15日）於區域法院再提訊，趙與另一名同案被告陳浩鳴之前一直有律師代表，但今天就並無律師代表出庭。趙親自向法官解釋因自己疏忽，以為下周才是提訊日，故沒有通知律師今天需到庭。其後他才知悉今天須出庭，但趕不及通知律師。不過他和同案被告表明會繼續聘請該代表律師。法官最終決定再給予時間2人，將案件押後至8月12日進行答辯，屆時2人須決定是否認罪。2人亦獲准以相同條件繼續保釋。

被告趙俊名（43歲）面對的洗黑錢控罪指他於2014年9月22日，在香港與其他不知名人士，知道或有合理理由相信一筆財產，即超過819萬港元的款項，其全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益，而仍處理上述財產。

2項欺詐罪則指，被告趙俊名於或約於2015年2月9日，在香港意圖欺詐並藉欺騙，即分別向梁洪波和江麗萍虛假地表示，盛豐國際管理有限公司為富譽控股有限公司的成員公司，而富譽控股有限公司正為蒙古採金及煉金的項目尋找資金，並指項目的每個投資單位為25萬港元，及將在3個月中收取33%的承諾回報，從而誘使梁洪波和江麗萍各拿出25萬港元，導致梁洪波和江麗萍蒙受不利或相當可能蒙受不利。

欺騙手段逃避法律責任罪指，被告趙俊名於或約於2015年12月18日在香港，意圖不向江麗萍履行盛豐國際管理有限公司須作出付款的全部或部分現有的法律責任，即不向江麗萍作出2.25萬港元的付款，而以欺騙手段，即虛假地表示一張由盛豐國際管理有限公司開出的支票，若於支票所示日期或該日期後出示，會是支付2.25萬港元的妥當和有效的付款令票，從而不誠實地誘使該江麗萍等候付款。

同案另一被告陳浩鳴則被控2項洗黑錢罪，指他在2015年2月，在香港與其他不知名人士，知道或有合理理由相信2筆財產，即2筆每筆25萬港元的款項，其全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益，而仍處理上述財產。