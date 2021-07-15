逾60%DSE考生稱疫情影響表現　團體籲認清能力入讀擅長學科

今屆中學文憑試(DSE)下周三(21日)放榜，不少考生因被疫情打亂溫習計劃，對結果更感擔憂。有團體訪問569名應屆考生，發現有60.3%受訪者認為疫情下須停課，影響DSE表現。團體認為，疫情令部分考生對前景感徬徨不安及欠缺方向，建議考生認清志趣、能力及抱負，選擇能發揮所長的學科範疇，應對未來挑戰。

香港青年協會上月22日至本月12日，以網上問卷訪問569名應屆文憑試考生，發現分別有67.8%及14.6%受訪者，以升讀大學學位及碩士、博士為升學目標。另外，分別有60.3%及44.5%認為，停課及疫情變化會影響DSE表現。

青協業務總監徐小曼指出，應屆考生的高中生活，近半時間在疫情中渡過，加上以網課及實體課混合形式學習，對考生情緒及專注力等形成極大考驗，疫情明顯影響他們應試信心及表現。今年受訪考生中，有14.6%以升讀碩士、博士為目標，較去年的8.5%有所上升，反映考生心態改變，考慮以更高學歷裝備自己，而非局限於眼前的「安舒區」。她建議考生放遠目光，選擇可發揮所長的學科範疇。

另外，協會由上月1日至本月8日，共接獲1,855宗求助個案，其中有考生指過去一年常透過網上學習，學校亦未有全面開放，較少與老師及同學討論升學事宜，加上自己打算修讀的酒店管理科，不少大專院校均無體驗課程，擔心日後難以適應。