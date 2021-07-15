深水埗前區議員劉家衡夫婦「着草」　法庭向妻發拘捕令

深水埗區前區議員劉家衡於周日(11日)辭職，他於去年初與另一區議員李文浩在聯合辦事處外張貼「藍絲與狗不得內進」的告示。劉的妻子、前網絡紅人「搣時潘」（潘書韻）和另一名男助理當日涉嫌襲擊3名男女和毀壞另外兩名女子的衣物，被控合共5項襲擊致造成身體傷害罪及2項刑事毀壞罪。但潘未有如期在前日(13日)上庭應訊，法庭發出拘捕令，劉宣布兩人已流亡海外。

劉家衡今日(15日)在社交網站貼文，提到與家人已忍痛放下香港的一切，包括議席、辛苦經營的生意、親友等。目前正在世界各地漂流，至今才稍為安頓下來，但面對未知的一切，在沒有身份的情況下在外飄泊，無法維持基本生計，像其他流亡的人一樣暫時只能依賴眾籌維生。他又指由於安全理由，不想牽連任何人，令其他人被扣上協助潛逃的罪名，無法提早告知流亡的消息。

面對有前助理批評劉家衡拋棄為他「賣命」的同案「手足」，任由他在香港自生自滅，其他助理亦要煩惱未能得到薪酬。劉反駁指，自己被政府累積拖欠逾10萬港元的薪津，期間差不多全數貢獻儲蓄，繼續向員工準時發放酬金。