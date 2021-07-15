港大設DSE「Top 1%」獎學金　料今年近百尖子各獲5萬元

香港中學文憑試(HKDSE)下周放榜，香港大學收生及國際生交流事務總監嚴志堅今日(15日)表示，港大今年新設文憑試「Top 1%」獎學金，獎勵於文憑試考獲頂尖1%成績的學生，成績以「最佳六科」計算，金額為5萬港元，用途不限於繳交學費。據去年數字，全港有約170人考獲頂尖1%的成績，而港大錄取其中70至80個，預料今年將有近百人受惠上述獎學金。同時，校方亦期望尖子學生不再受獎學金吸引選讀「神科」，而是跟隨個人興趣。

就讀港大內外全科醫學士一年級、2020年DSE狀元洪臻(Samson)，去年獲得「明德學子」獎學金，覆蓋學費、宿費、海外交流費用。他表示自己在過去一年，積極參與幫助特殊學習需要(SEN)同學的活動，包括加入港大「SEN Peer Impact Network」及成為港大平等機會事務處的學生大使，協助SEN學生融入校園，冀消除社會對他們的誤解。

就讀文理學士(金融科技)一年級的李思再(Rain)，則獲2萬港元的「HKU Future Leaders of the Year」獎學金，為母校聖士提反書院研發名為「SSC Shepherd's Den」的平台，讓教師方便記錄SEN學生的成績、困難、行為表現等，以了解他們的需要及困難，且不同科目的教師及社工都可查閱及跟進。