入境處擴大「智傭易」服務　郵遞或投遞箱可遞交申請

入境處於今年3月推出「智傭易」服務，讓外傭或僱主可足不出戶，透過網上「一條龍」式辦理續聘外傭工作簽證，新服務深受市民歡迎。有見及此，入境處進一步擴大「智傭易」服務範圍，於下周二(20日)起除經網上遞交的續聘外傭簽證申請外，亦將適用於透過郵遞或投遞箱遞交的同類申請，以進一步方便相關人士。

入境處發言人今表示，「智傭易」自推出至6月底，共有超過21,500宗續聘外傭簽證申請使用「智傭易」服務繳付簽證費和領取簽證標籤；以網上方式申請續聘外傭簽證的比例，由服務推出前的約一成半，上升約一倍至近三成，反映公眾對新服務反應正面。有見及此，入境處決定擴大「智傭易」的服務範圍。

「智傭易」服務於今年3月5日推出，初期只適用於經網上遞交的續聘外傭簽證申請，即與同一僱主續約、完成現有合約的剩餘期間、按疫情下特別安排申請外傭延後返回原居地的申請，辦證人士在申請獲批後，可選擇以不同方式繳付簽證費，並以郵遞方式領取簽證，毋須親身到入境處辦事處辦理手續。

辦證人士在申請獲得批准後，可使用夾附於申請結果通知書的「一般繳款單」繳付簽證費，入境處在確認收妥簽證費後，會把簽證及／或延期逗留標籤郵寄至僱主提供的通訊地址。

至於其他入境簽證或轉換僱主的申請，以及因特殊或個別情況須親身辦理或會面的申請，有關的申請手續以及繳付簽證費和領取簽證標籤的安排皆維持不變。