理大推中學生航天科普計劃　入選實驗設計有望在太空站實踐

航天科技愈來愈受重視，香港理工大學新學期將推出為期8個月的中學生航天科普計劃，與本港中學生分享航天知識，並鼓勵中學生參與設計太空實驗，每所參賽中學須提交一份實驗計劃書，由理大專家評審團選出10個參賽隊伍，並介紹及演示有關實驗。理大深空探測研究中心將為最後獲選的中學提供指導和修正，令實驗方案有機會在中國空間站（即太空站）實踐，獲勝學校亦會獲現金資助。

有關科普計劃名為「科學世界：探索太空 造福人類」，參與計劃的中學講獲邀參加與一系列航天科學相關的專題講座，探討相關知識及理論，參加者更可實地考察理大多個實驗室，包括機械工程學系與中國空間科技研究元聯合實驗室等。計劃亦會邀請參賽中學提交實驗計劃書，評審團會根據實驗可行性、創意、科學價值及團體表達技巧4方面作出甄選。

有關計劃今年9月新學年接受報名，理大深空探測研究中心主任容啟亮表示，深空中存在無數未知之數，當中的新發現和新科技會帶動地球上的科技發展，鼓勵有志投身航天科研的年輕人，應爭取機會裝備自己，同時嘗試發揮無窮空間思維。