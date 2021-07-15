八旬醫生兩非禮菲傭　官斥違誠信判囚30個月

八旬英籍醫生兩度在其住所非禮其菲律賓籍女家傭，包括藉詞為菲傭進行身體檢查，撫摸她的乳房及指插她的私處，又要求菲傭替他按摩，強迫對方為他手淫。該名醫生早前經審訊後，在東區法院被裁定2項非禮罪罪成，裁判官將案押至今日（15日）判刑。今天裁判官痛斥他違反誠信，將他判囚30個月。

現年83歲被告Brian Drew Apthorp，被控於2018年11月至2019年4月期間，在他位於壽山村道的住所，兩度非禮菲律賓籍女子X。辯方今天求情時引述心理報告，指被告有認知障礙之徵兆，行為可能受病情影響而出現異常。而在判刑之後，辯方律師替被告申請保釋等候上訴，惟最後不獲批准，被告須即時服刑。

裁判官在判刑時指，被告案發時為女事主的僱主，卻濫用僱主地位犯案，如果女事主不依從其指示，就會遭他懲罰，斥責被告違反僱主應有之誠信。裁判官在考慮到被告年邁及其身體情況後，最後決定判被告入獄30個月。

據審訊證供透露，X自2018年9月起受聘於被告，月薪6000港元，她於翌年7月辭職。審訊時控方將X偷拍的案發過程片段呈堂作為證供，有關片段拍到被告全身赤裸接受X按摩，被告捉住X的手在他大腿內側徘徊。除報警外，X亦於今年2月就被非禮一事入稟區域法院，向被告提出民事索償。