教育局邀團體鄰近濕地公園辦學　提供12年中小學內地課程

現時，不少國際學校都開辦非本地課程，讓因工作或投資來港人士的子女就讀，並返回原居地後順利過渡。然而，目前並無學校開辦內地課程。有見及此，教育局擬安排天水圍一幅土地作提供12年中小學內地課程的非牟利私立學校，並就此邀請辦學團體表達意向，截止日期為9月30日。

教育局表示，現時本港有超過50間國際學校提供非本地課程，讓因工作或投資來港居住人士的子女在港修讀，並在返回原居地後順利過渡。近年，內地已成為本港外來直接投資的最大來源地，而內地公司在港設立分部的數目，亦為境外公司中最多，但目前仍未有開辦內地課程的中小學，教育局現邀請辦學團體於天水圍一幅土地開辦提供內地課程的私立學校。

據規劃署資料，該土地位於天水圍第112區毗鄰香港濕地公園，佔地8,608平方米，預計學額不少於900個。成功申請的團體須檢視土地狀況、按需要平整土地，預計學校最快可於2025/26學年開始運作。團體亦須做環境審查、交通影響評估、排水影響評估、污水收集系統影響評估、防水浸措施等，並於工程展開兩星期前通知古物古蹟辦事處。

教育局會先邀請團體表達意向，再邀請合乎相關要求的團體提交計劃書，並透過校舍分配委員會的競逐機制，分配該幅土地。申請團體必須證明其具有開辦內地中小學課程的經驗和能力，並設有課程質素保證機制，而取錄的學生以非本地學生為主。教育局也會考慮團體的管治架構、管理制度、財政基礎等因素。

財政方面，辦學團體及擬辦學校必須是根據《稅務條例》（第112章）第88條獲豁免繳稅的機構，並以自負盈虧的模式運作，包括自行承擔使用全新土地所須的技術評估及措施，以及任何改裝及基建工程。成功申請的團體一般可以以象徵式地價獲批撥土地。當局亦可應學校辦學團體的申請，考慮提供免息貸款，以供在全新土地興建校舍，惟貸款須獲立法會財務委員會審批。