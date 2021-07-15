北環綫主線批出初步設計顧問合約　奧雅納艾奕康聯營奪得

政府正分階段推展港鐵北環綫項目，總造價達620億港元，港鐵早前已批出首期古洞站的設計顧問合約予奧雅納工程顧問有限公司。港鐵今(15日)宣布，北環綫主線的初步設計顧問已批予奧雅納艾奕康聯營公司，以展開規劃及設計工作，預料2025年動工，2034年竣工。翻查紀錄，奧雅納及艾奕康過去均挪用政府數據遭「停賽」，其中奧雅納不時傳出醜聞，包括廣深港高鐵2018年試車時有列車在車廠出軌，則被指是該公司估算出誤引起。

港鐵表示，北環綫將成為新界西北及北部一項重要的交通基建，新增的鐵路線將釋放沿線的土地潛力，帶動沿線地區發展。顧問服務範圍包括就計劃制定工程設計，擬備建造時間表、刊憲圖則和項目成本估算，以及與政府部門及其他持份者聯絡。港鐵稱，項目下新界北的居民將可享受北環綫連接東西兩面的便利，現時已展開地質勘探及現有設施勘測等工作。

政府於去年12月邀請港鐵展開北環綫項目的詳細規劃及設計工作，包括在落馬洲支綫上的落馬洲站及上水站之間興建位於古洞的鐵路站，以及興建一條長約10.7公里的鐵路線，以連接屯馬綫的錦上路站及新增的古洞站，途經3個設於新田、牛潭尾及凹頭的中途站。

奧雅納及艾奕康均是政府工程中常見的工程顧問公司，其中奧雅納本身已擔任多項本港基建工程的顧問，項目包括港珠澳大橋、廣深港高鐵香港段、深圳灣公路大橋等，但卻不時傳出醜聞，包括高鐵於2018年試營運時出現列車出軌，疑為涉及設計路軌的奧雅納「計錯數」所致。前年深圳灣公路大橋出現鋼纜折斷，同年港珠澳大橋被揭有近3成工程記錄缺失，奧雅納亦牽涉其中。