獻計出錢阻強姦案女事主作供　2男妨礙司法公正罪成判監　

公司董事涉嫌強姦女律師，於2018年經審訊後獲判無罪，之後化身成「和事老」，替涉及另一宗強姦案的被告建議出20萬元勸阻女事主出庭作供。該名公司董事與另一名裝修工早前分別被判兩項及一項作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪成，區院暫委法官王詩麗今天（15日）判刑時指，兩人在案中屬積極角色，他們意圖私下解決原本需要透過法律程序解決的案件，視法律如無物，會令司法公義不能彰顯，打擊公眾對司法公正的信心，公司董事判監32個月，裝修工則判監27個月。

兩名被告依次為陳偉強（61歲、公司董事及律師行職員）及陳昌國（46歲、裝修工）。首被告被控於2019年8月4日及10月21日，分別游說男子湯志偉協助誘使X在上述案件中不出庭作供，並聲稱會給20萬元報酬予湯。次被告則被控於2019年9月30日，透過湯勸阻X，藉此尋求勸X不要在黃興國的強姦案審訊中，作出針對黃的證供。

控方指稱，在事發時，湯志偉是X的男友，陳偉強當時在律師事務所任職，在黃興國強姦案中代表黃，而陳偉強與湯志偉互相認識，更以「契爺契仔」相稱，兩人一直有生意來往。案情指，陳偉強在2019年8月、10月及12月曾3次與湯志偉通電話或見面，首兩次談話都有要求湯勸X不要出庭作證，惟湯當時並無將對話錄音，亦未報警。直至12月4日，即強姦案開審前一天，陳偉強與湯再見面，湯講到「X驚聽日上庭見到黃興國唔知會點」，陳表示X一定要面對現實及上庭，否則會被視作藐視法庭，並說「之前drop就話啫」，湯說「你同我講過Hancock（黃興國）想畀錢搞掂，20萬」，陳先是承認，但又隨即否認說「又唔係咁，唔好講呢啲，依家唔講得㗎，你唔好當真啦，過咗去就算，唔好望佢」，並表示「我已經退出咗呢件事」、「阿爸保持中立」。

陳昌國則於2019年9月30日與湯志偉見面，對話同樣被錄音。他涉向湯表示知道黃興國與X的事，指「Hancock係我（契）細佬」、「後生不過衰鹹濕」、「我都焗住出嚟同你哋傾下，睇吓可否畀幾分薄面我」，又提議兩人不如和解。但湯一口拒絕，說了幾次「無可能」，又說「20萬我無咩，200萬我都唔制啦，我條女嚟㗎！」陳昌國問「商量咗嗱？」湯就回應「無商量過，唔使商量」。另外，黃興國經審訊後，已於2019年被裁定強姦罪成，判監64個月。