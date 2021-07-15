港專停辦夜校課程　3機構開相同課程助學生過渡

香港專業進修學校（港專）夜校及英文專修課程將在9月停辦，影響現正就讀的學生及教師。教育局今（15日）公布，委託路德會官塘夜校、香港路德會及香港華德福教育基金會瑪利亞書院有限公司為認可辦學機構，在2021/22學年至2025/26學年開辦「指定夜間成人教育課程資助計劃」下的夜間中學課程。

教育局指，鑑於有現行辦學機構於現周期屆滿後不再營辦有關夜間中學課程，為減低對現時在相關辦學機構就學學生的影響，新周期的認可辦學機構承諾開辦與上學年相同的高中課程選修科目，以便學生過渡。局方會繼續與新周期的認可辦學機構作溝通，以期為學員提供適切的協助。3間機構將於14間指定中心營辦課程。計劃資助年滿17歲的學員修讀由認可辦學機構於指定中心開辦的夜間中學課程。在2020/21學年，共有1,100多名學生就讀計劃下的夜間中學課程。

入讀上述課程並符合資格的學員可獲發還30%學費。此外，有經濟需要的學員如通過在職家庭及學生資助事務處轄下學生資助處的入息審查，可視乎入息審查結果獲發還全額或半額學費。學員如有經濟困難未能先行繳交學費，亦可向學資處申請「擴展的免入息審查貸款計劃」貸款。