承認披露廉署調查細節　籃總梁鏡瑩保釋候判

香港籃球總會執委會副主席梁鏡瑩，去年被廉政公署邀請會面提供資料，事後卻對籃總另2名幹事透露他協助調查之事。他今天在東區裁判法院承認違反《防止賄賂條例》中關於保密之條文。主任裁判官羅德泉將其案件押後至8月5日判刑，期間為他索取背景及社會服務令報告。他在候判期間獲准保釋。

本案被告梁鏡瑩（67歲），今天承認1項披露受廉署調查人身份及調查細節的罪名，違反《防止賄賂條例》第30(1)(b)條。案情透露，廉署調查員於去年5月15日致電被告，邀請他就一項貪污投訴的調查接受會見以提供資料。被告在3日後接受會見。調查員於上述2個場合均有提醒被告《防止賄賂條例》第30條的條文，該條例訂明不可向他人披露廉署調查的受調查人身份及調查細節。被告2次均回答稱他明白有關內容。

至去年年6月29日，被告向籃總執行委員會2名高級體育幹事表示，他曾就有關的貪污投訴接受廉署會見。被告更向2人表示，他猜測廉署其後會聯絡2人，所以想事先向他們講述調查一事。被告現承認他有責任就調查內容保密，但仍向上述2人披露廉署調查的受調查人身份及細節。