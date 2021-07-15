東方獻藍圖：培訓退休紀律部隊高層做裁判官

港府除面對架構及權責不清，如運輸及房屋局應分家外，司法系統亦須改革，尤以前年反修例示威後，犯案者理應被嚴懲，惟司法界卻有被謔稱「黃官」的法官涉偏袒黑暴，大大削弱公眾對司法制度的信心。東網經深入探討相關議題後，認為司法架構應徹底改革，建議培訓退休紀律部隊高層任裁判官，成為一股司法新力軍。有議員及法律界人士均認為，司法機構吸納已退休且受過專業法律訓練的紀律部隊高層，只有百利而無一害。

議員葛珮帆指，本港司法界除面對「黃官」問題，連法官數目亦嚴重不足，致司法機構積壓案件十分嚴重，尤其是假難民的司法覆核案件，政府及相關部門實在要多加深思，如何增加法官數目。她同意若由一些受過專業訓練的人士擔任裁判官，如紀律部隊高層，是值得研究的方向，但認為有關人士必須取得律師資格，再循序漸進，按部就班，進身成為裁判官。

大律師陸偉雄認為，由退休紀律部隊高層擔任司法人員，是「可行、好處多不勝數」。他透露，不少警隊或紀律部隊高層在職期間均有持續進修，當中更有人已取得法律專業資格，在退休後成為執業律師。他認為司法機構應吸納這些具備法律知識及背景的優秀人才，讓他們申請成為暫委審判官或是暫委法官，繼續貢獻社會。

陸續指，司法界非體力勞動工作，只要他們具備有關知識，即使到達退休年齡亦能勝任工作，而這類退休人士有一定的歷練，更有助更透徹運用法律，強調建議是只有百利而無一害。另他們對部門運作瞭如指掌，在審理案件時可更容易及快速掌握各部門所涉的程序，了解被告在庭上所作的指控是否成立及不合情理，同時加快審理案件的效率。

取得專業法律資格的退休紀律部隊高層，要進身成為裁判官並非不可能，而擔任裁判官需要合乎多項資格，而根據現行規定，成為特委裁判官的門檻較低，曾在法庭擔任檢控主任、傳譯主任或司法書記職系達5年，則有資格獲委任，而相關人員處理的會是較輕微的罪行，如俗稱「車仔庭」的交通案件，專審理小販違例傳票的「小販庭」等，判刑權力亦不及一般裁判官。