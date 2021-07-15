羅致光建議旅遊從業員轉行　旅議會斥言論離地促設特困行業支援

疫情下通關前景未明，旅遊業陷入冰封，惟政府未有體恤業界慘況，勞工及福利局局長羅致光昨日（14日）更表示，料疫情可能持續數年，直言政府難以持續數年資助旅遊業，故正考慮幫助從業員轉行。旅遊業議會今日（15日）就有關言論去信特首林鄭月娥，表示極度遺憾，認為其言論變相叫旅遊企業結業，促請政府應為業界提供適切支援措施，保住人才及爭取盡快通關。

旅議會批評羅昨日的講法「離地」，認為他「針紮不到肉上不知痛」，因一旦從業員轉行，公司倒閉，遊業及相關行業則會被迫出現裁員及結業潮，而企業沒有了人才基石，更是談何旅遊業未來復甦？

旅議會又質疑羅的悲觀言論是懶理業界，任由從業員自生自滅甚或轉行，其建議不但未針對困難行業作出額外支援，還鼓勵業界從業員轉行，變相叫旅遊企業結業，其言論是極度不負責任的做法，令業界難以認同。

旅議會指出旅遊業是香港經濟重要支柱，亦是重啟經濟的火車頭。立法會早前已通過支援特困行業的動議，認為政府的當務之急，應是提供適切支援措施，穩定從業員的信心，並爭取盡快通關，協助業界渡過難關。