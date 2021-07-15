Foodpanda改制惹員工不滿　送遞員今與資方談判

約15名Foodpanda外賣員因不滿資方在疫情下多次調低每次服務單價、無理中止工友合約等，今（15日）到公司總部與資方談判，訴求包括提高服務費底價、意外保險保額等。據悉，Foodpanda是次會面派出4名營運部同事與外賣員會面。

Foodpanda外賣員於下午近4時分批來到公司位於上環的總部，舉起寫有「無恥Foodpanda」、「還我血汗錢」的標語，其後派出代表，到總部與資方談判，提出多項訴求，包括提高服務費底價、制定有效的接單率申訴機制、解決導致接單率降低的問題本身、立即停止無理終止與外賣員的合約及提高團體人身意外保險保額。

發起勞資談判的外賣員稱，已於Foodpanda擔任俗稱「步兵」的外賣員約一年，是次談判源於本月2日時，有部分送遞員到公司辦公室表示訴求，其後高層答應於今天談判，惟對會面不太樂觀，但仍希望盡力爭取。

飲食及酒店業職工總會發言人何鴻興向傳媒表示，Foodpanda在疫下大舉招募外賣員，卻一直扣減每張單的價錢，非常不公。他又指，有外送員在社交群組透露個人情況及表達對公司不滿後，即被終止合約，帳戶遭到封鎖，至今仍未解封。他表示，工友們希望相關政策能重回去年7月的標準。

東網已就事件向Foodpanda查詢。