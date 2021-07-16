蕭澤頤狠批法律界黑手　侮辱專業坑害青年

警方近日就「光城者」策劃炸彈恐襲案拘捕14人，當中9人是中學生，警務處處長蕭澤頤坦言，希望大眾反思該9名中學生的角色，又強調未來會致力加強年輕人的守法意識，希望向他們灌輸正確觀念，避免再被有心人利用。蕭又炮轟社會上有部分法律學者，或是有法律背景的人士，向年輕人灌輸錯誤觀念，無形中美化暴力，更指他們「侮辱緊你自己的專業，侮辱緊你自己的法律知識」，促請他們「用良知和人性反思一下，呢兩年到底害咗幾多人、幾多家庭、幾多年輕人」。

蕭澤頤談及近日「光城者」一案時表示，被捕的9名學生「幾乎都是行動組」，打算親身到海底隧道、港鐵、法庭等地方，無差別施以炸彈襲擊，有機會令無辜市民受害。

蕭怒斥：「點解係佢哋呢？點解係中學生呢？而唔係佢哋背後的人呢？佢哋背後的人有無推自己的孩子出嚟做呢啲嘢呢？」

蕭又提到，近年部分有法律背景的人對年輕人灌輸不正確觀念，由早期的「違法達義」，至近期認為悼念死去的「孤狼式恐怖襲擊」施襲者是沒有問題，令部分年輕人認為訴諸暴力，違法是解決問題的方式，影響極大，間接導致許多違法事件。蕭反問有關人士，「是不是對任何人有不滿，均可以訴諸暴力？如果有人對他的教學不滿，訴諸暴力襲擊他或他的親人，他又會點睇呢？」蕭希望他們反思自己的言行，又指作為有法律背景的人士，必須更加尊重法治，更加尊重法律。

為了鞏固年輕人的守法意識，蕭澤頤於去年年初成立推動社群參與工作小組，定期與家長教師會、校長聯會、教師以及年輕人等教育持份者會面。他認為在2019年因為《逃犯條例》修訂引發的一連串衝突過去後，年輕人不再受到假新聞和假消息影響，加上看到各警區在地區防罪滅罪工作上的努力，逐漸願意與警方「走番埋一齊」，很大部分有所轉變，他作為警務處處長看到，也感到「非常高興」。