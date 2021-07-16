新任警隊一哥蕭澤頤　堅守治安最前線　護城反恐迎挑戰

近年本港先受黑暴浪潮吞噬，後有恐怖主義蔓延及孤狼式襲擊，幸警隊穩守治安最前線。作為「守城者」的警務處處長蕭澤頤強勢上任後，強調執法、宣傳教育及法律三管齊下，提升市民守法意識，方能阻止暴力蔓延。為保護同袍生命安全，警方引入防刺防𠝹背心及胡椒水槍等新裝備。面對種種挑戰，他寄語同袍貫徹「不忘初心、方得始終」的宗旨，專業用心服務社會，守護市民。

蕭澤頤接受本報獨家專訪時指出，在執法方面，警方會加強情報網絡工作，日常多進行高姿態巡邏以起震懾作用。為防孤狼出現，便裝警員會加緊在街上巡邏視察，特別於標誌性日子及相關行動期間，留意有否可疑人士及物品出現。警方又與其他執法部門、政府部門及不同機構組織合作，例如機管局、港鐵公司及商場保安等進行聯合反恐演習，以提高相關人員日常反恐意識，防止公共設施遇襲。

蕭又指，黑暴期間逾600名同袍有不同程度受傷，逾3,500名同袍或其家人受到不同程度的起底，加上孤狼事件發生，檢視裝備及日常行動策略，包括日常巡邏安排至為重要。他又指，為了讓前線人員有更有效及更好的保護，警隊購入防刺防𠝹背心，以及低殺傷力武器如胡椒水槍等，藉此令示威者與警方保持距離，避免正面衝突令雙方受傷，部分前線隊伍已配有相關裝備。為提升人員士氣，警方亦銳意改善人員的薪酬福利。

宣傳教育方面，跨部門反恐專責組積極協調各成員部門，以提高公眾的反恐意識，如推廣「閃、避、求」及「提防有『炸』」等。蕭指警方國安處熱線已收到超過10萬條情報訊息，這些舉報對調查有可能企圖危害國家安全或其他嚴重罪案非常有幫助，他希望市民能善用。他又認為，有不少青少年受假新聞假消息影響而干犯違法事情，單靠警方執法是不足夠的，對他們進行宣傳教育才是最重要，而宣傳教育需要從多方面入手，學校及家長等向青少年灌輸守法意識是非常重要的一環。

至於法律層面方面，他認為過去兩年本港被假新聞假消息籠罩，甚至有人美化暴力事件，在網上煽動他人進行恐怖活動，他認為：「任何法例如可令我們更有效去將這班人繩之於法，我們都很歡迎。」除防範恐怖主義來襲，蕭同時要計劃警隊未來的發展。談到將來的行動目標，蕭稱當然要維持社會穩定，得到市民支持。他認為同袍只要每日專業地完成自己工作，維持社會治安，保障市民安全，定必能得到市民支持。

對於警隊在結業會操升旗儀式中首次使用中式步操，蕭指會持續檢討，考慮甚麼類型步操最適合。他感謝駐港解放軍儀仗隊與警隊及其他紀律部隊分享中式步操的經驗及知識，他說：「我們會在合適場合及情況使用中式步操，這亦增添我們對國家的情懷。」