輕視抗生素影響　環境局失責

錦田河旭日花苑附近的水樣本，強力霉素測出的最高濃度達每升水82納克，遠高於長江口及珠江。

環境局於2019年回應立法會質詢時曾表示，參考本地學者在2016年及2018年發表的研究報告，認為本港河流水域驗出的抗生素濃度普遍屬於微量，對海洋生態環境的影響甚低。但有環保團體直指相關斷定不負責任，似要隱藏部分水域抗生素濃度嚴重超標的事實。

香港教育大學科學與環境學系高級講師鄧文靖於2016年發表本港河流抗生素檢測研究，共檢測6種抗生素，發現過半樣本含抗生素濃度有低至中的生態風險，其中錦田河旭日花苑附近的水樣本，強力霉素測出的最高濃度達每升水82納克，遠高於長江口每升水約2納克及珠江每升水約13納克。

此外，香港浸會大學生物系高級講師鍾姍姍於2018年，發表堆填區滲漏液的抗生素含量研究發現，所有樣本中環丙沙星濃度都超標4至52倍，其中有滲漏液樣本抗生素含量足以產生抗藥性細菌。綠領行動總幹事劉祉鋒表示，即使是個別水域污染問題超標，港府仍有責任去調查污染成因，而非以普遍而言問題不大為由推搪，況且港府並未將抗生素納入水質監測之中，單憑大學研究就斷定問題輕微是不負責任，認為港府應建立檢測機制，更全面了解問題並尋找解決方案。