過長輪候覆診時間　藥物易囤積

公立醫院醫生人手短缺，使病人輪候覆診時間過長，醫生每次見病人時只好多派藥物應付需求，容易導致家中囤積藥物。有見及此，港府於2018年初試行「覆配易」覆配藥物服務先導計劃，將部分專科門診長者病人的藥物處方分成較少和容易處理的數量，避免藥物囤積以及市民因藥物過多而吃錯藥的風險。而港府亦計劃於今年內把「覆配易」增至12間醫院。有議員對計劃表示支持，但認為問題核心始終在於輪候覆診時間過長，認為港府在發展「覆配易」的同時，亦應盡力縮短病人輪候時間。

「覆配易」的對象為60歲以上、服用多種藥物、覆診期達16周或以上的內科專科門診病人，病人應診後，會依據藥方分階段配給藥物，每次藥量介乎8至16周。病人只須帶同「免診領藥單」及身份證明文件到醫院「覆配易」專櫃就能取藥，毋須排隊。

議員劉國勳認為，「覆配易」能有效減少藥餘問題，對於港府拓展計劃表示支持，但指出部分病人會因為輪候覆診時間過長，而選擇領取較多藥物，影響計劃成效，因此最需要處理的是縮短輪候時間。此外，年長或行動不便的病人或會對頻繁往來醫院取藥感到卻步，因此政府可聯同非牟利組織於各區開設社區藥房，以便他們毋須離開社區便能取藥。