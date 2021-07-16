家居藥餘送堆填　污染環境禍匪淺

現時家居剩餘的藥物只會被視為垃圾，有病患家屬在苦尋回收藥餘途徑無果下，只有將3大袋藥物送往堆填區。隨着大量藥餘被送往堆填區，對環境造成的破壞與日俱增，早前有研究發現堆填區的滲漏液中，人類抗生素含量達可產生抗藥性細菌水平。即使早前有民間機構有意推動藥餘回收，在欠缺政策配合及發展前景下只能擱置。有藥劑師直指，藥餘過剩反映醫療體制的結構性問題，港府有責任源頭減廢。

髮型師劉十六的母親患有多種長期病，大量藥物堆滿家中，自母親一年前離世，家中囤積大量未拆盒及未過保質期的藥物。劉表示苦尋回收渠道半年無果，最終只好把大部分藥物裝滿整整3個垃圾袋棄置。不過在如何妥善棄置藥物時，劉又遇上困難，皆因本港欠缺相關指引，劉惟有上網參考外地做法，就各式藥物採取最能降低污染的棄置方式。

根據資料，2018-19至2020-21年間醫管局配發給病人的藥物每年平均約有4,780萬項，但當中有多少最終被棄置到堆填區則無統計。本地紙包飲品盒回收漿廠及教育中心負責人葉文琪表示，5年前曾研究開設藥餘回收業務，但及後發現推行難度極大，投入的資金隨時未能回本，最終只有放棄。葉解釋，本港家居藥餘數量未必足以支撐回收產業，加上欠缺回收渠道下難以持續收集藥物，除非政府能在各區環保點。

香港藥學服務基金會董蘇曜華表示，以往有研究指出，大量藥餘隨家居垃圾被棄置到堆填區，已對環境造成損害，部分堆填區滲漏液的抗生素含量已足以培養超級細菌，若然細菌進入食物鏈將危害大眾健康，情況不容忽視。他同意政府有責任設立回收機制，將藥物收回並以處理醫院剩餘藥物的方法，即焚化處理。

蘇提倡的做法已於多地實行多年，例如台灣有固定的過期藥物收集點；而美國除了設有固定藥物回收箱，亦會派專車到各地收集剩餘藥物，並在事前向公眾宣傳藥物回收的時間和地點；南韓則會在藥店設置「廢舊藥品回收箱」，把家居藥餘統一收集焚化，惟港府未有借鑑，更連對藥餘問題的關注亦欠奉。但蘇認為，討論如何收集並焚化藥餘不及源頭減廢來得重要，現時出現藥餘過剩，是由於醫院每次派藥過多。

食物及衞生局發言人表示，基於安全用藥原則，衞生署和醫管局不會使用病人退回的藥物，也不會向病人收集未使用的藥物。