Dr.東：血壓暴升暴跌　輕斷食減肥恐致中風

近年潮流興起輕斷食，網上有不少流傳指輕斷食可以有助減肥，更有研究指出，間歇性斷食可以降低血壓，吸引不少市民一窩蜂效法。然而相關風險和回報亦成正比，輕斷食背後隱含健康風險，隨時得不償失。有心臟科專科醫生指出，輕斷食未必能減輕體重，更隨時令體重反彈，甚至會出現血壓問題，引發心臟病，有機會因此中風。

《新英格蘭醫學雜誌》的一項研究指出，間歇性斷食可以降低血壓，吸引市民選擇輕斷食之餘，更有人提出輕斷食能幫助高血壓及心臟病患者。心臟科專科醫生黃品立指出，有關研究屬實驗性研究，最多亦只有二、三百人參與，為時數個月，未能提供準確數據供參考，加上黃相信參與實驗的志願者大多為醫科學生，健康處於正常水平，甚至更佳，因此研究結果未必能應用在病人身上，長期病患更不應輕斷食。

黃指斷食後血壓的確會下降，但隨後進食時，血壓亦會再升高。黃解釋，由於斷食時，身體會發出錯誤訊息，令血壓降低，惟恢復進食後血壓便會升高。在血壓的暴升、暴跌下，心臟及腸胃都承受巨大壓力，亦引致血糖、尿酸的起伏，除了引發心臟病，更有中風的危機，亦會對身體造成影響，因此並不建議市民以輕斷食減肥。

「自從（電視）引入寬銀幕之後，唔少人都以為瘦就等於靚。」黃相信大部分市民選擇輕斷食是希望減輕體重，但在概念上已經有問題。首先斷食最直接的問題是會令肌肉減少，骨骼變得脆弱，欠缺能量應付日常生活，如工作、社交等。而且在斷食過後，往往會在飢餓感下暴食，隨時引致體重上升，亦會令到血壓、血脂暴升，即使在斷食後能保持均衡飲食，但身體於斷食期間已欠缺足夠能量應付生活。黃提醒市民，減肥並不等於減重，不同身形的人也可以有同樣體重，所以除了要注意體重指數（BMI）外，亦要留意腰圍。市民避免相信坊間的減肥方法，只有控制飲食、多做運動方可達到減肥效果。