東方日報A1：政府應考慮重組架構　石禮謙倡分拆運房局

政策局架構臃腫，過去各界已有聲音指要分拆重組，當中包括運輸及房屋局、發展局，以及食物及衞生局。其中本港住屋問題多多，樓價貴絕全球，房屋土地供不應求。立法會昨日通過「改革房屋政策解決住屋問題」的議員議案，地產及建造界議員石禮謙直指運輸及房屋局牽涉的範疇太繁重，以致分身不暇，建議將運輸及房屋「分家」，與土地問題相關的發展局同樣要拆局，並要盡快做，不要一味「拖字訣」。

石禮謙指運輸及房屋局局長陳帆一日只得24小時，卻要分身處理房屋及運輸政策，故認為政府有必要考慮將運輸及房屋分家。石批評政府看見房屋問題卻不做，才一直沒有改善。他認為政府部門不應各自為政，而政府建屋是幫助沒有樓的市民有居所，而不是只為賺錢，又指未來10年政府應該興建60萬個單位，令市民安居樂業。

陳帆則在會上提及重組政策局是重要課題，涉及複雜考量、籌備及修例工作，過程需時不能一蹴而就，政府會就如何整合政策局繼續聆聽各方意見，務求精益求精。

其實，早於2018年政府就提出運房局涉及太多工作，有需要重組架構，並會爭取在今屆政府任期內落實。陳當時更回應指如成功分拆，個人希望主理房屋，解決本港住屋問題，惟今屆政府僅餘數月，拆局仍「十畫未有一撇」。

另一方面，有意見認為發展局收地、土地規劃等工作繁重，建議運房局分拆後，房屋局主理房屋政策，而發展局內有關房屋範疇，例如屋宇署應同樣納入房屋局。

議員麥美娟亦曾建議改組運房局及發展局，她指運輸及房屋局與發展局可分拆為「房屋及發展」、「運輸」及「環境及工務」3個局，又指對政府至今未有分拆政策局感到非常失望，她認為現時立法會能夠處理問題，理論是最好的時機進行有關的修例工作，應該盡快做不要再拖。

麥美娟又指拆局是社會共識，政府應該趁現在就做好預備工作，待明年1月立法會換屆即可審議通過拆局法例，至3月政府新班子上場即可落實，直言「依家唔做唔知幾時做」。

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