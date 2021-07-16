你要知：調味料存放陷阱　擺錯地方易變質兼染菌

不少人喜歡在家「煮飯仔」，隨烹調菜式愈多元化，調味品的數量亦不斷增加，如何恰當存放調味品亦成一大學問。其實調味品開封後與空氣接觸，就有機會受細菌和霉菌污染，想知道如何防止它們變壞或發霉，就由專家教路正確找尋存放空間！

不少人會將調味料放在爐灶旁邊，方便烹飪時「加鹽加醋」，惟北京師範大學—香港浸會大學聯合國際學院研究助理梁浩文博士指，爐灶旁並不是理想的存放位置，「爐灶旁邊屬高溫位置，在高溫情況下，調味料容易產生變形及變質。而變質後的調味料或會產生毒素，甚至致癌物質。」

至於將調味料全部塞到雪櫃存放是否就可以？梁解釋指，「雪櫃只能減慢調味料分解速度，短暫存放沒問題，但長期存放的話，雪櫃內的細菌有機會在調味料上孳生，或會導致其變味，更有機會發霉。」

室溫存放調味料有甚麼注意的地方？梁指出，「經太陽照射後調味料會分解，產生很多不良的衍生物，最佳的存放地點是濕度低的陰涼處。」另外梁建議盡量將水分隔絕，使其較耐放，「粉狀調味料容易因水氣結合成大顆粒，除了不方便亦可能會含菌，可以使用玻璃密實樽保存調味料，再加上防潮珠可加強隔絕水分的效果。」

至於已過最佳賞味日期的調味料能否食用？梁表示如果沒有變味、變質一般仍可食用，但如果調味品已發霉就應整瓶丟棄，梁解釋，「即使去除肉眼可見的霉菌，仍並不足以保證食用安全，因菌絲可能已侵入深層。為免造成浪費，所有的調味料開封後最好盡快使用，亦不要同時買太多，食用風險會相對較低。」