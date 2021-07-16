拜登指港情況惡化　將向美企發勸喻提醒在港風險

美國總統拜登周四（15日）在白宮接見於卸任前最後一次訪美的德國總理默克爾，會面結束後兩人舉行聯合記者會。提到有關中國的議題時，拜登聲稱香港情況正在惡化，其政府將會向美國公司發出勸喻（advisory），提醒它們在港營商的風險。

拜登談到該勸喻時表示：「香港的情況正在惡化，中國政府沒有遵守它會如何對待香港的承諾。它會偏向是有關香港將發生何事的勸喻，就是如此簡單，說複雜的話也僅是如此。」外界相信，拜登政府會在周五（16日）發出該勸喻。

此外，拜登亦表示美國及德國支持民主原則及普世權利，會一起應對中國違反民主的舉動，以及俄羅斯的侵略。默克爾則表示，與中國進行貿易需要公平競爭，此外與中國有關的安全問題亦十分迫切。

就有關俄羅斯至德國的海上天然氣管道「北溪2號​」，拜登表示，他向默克爾重申美方對該管道的憂慮，然而，他指兩人雖然就管道興建的立場有分歧，但雙方都認為，俄羅斯不應以能源供應作為脅迫鄰國的武器。

德國近日暴雨成災，造成多人喪生，拜登也就此向默克爾表示哀悼。