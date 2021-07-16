市建局助迎電子消費券　8成觀塘裕民市集商販已裝電子支付

政府推出的電子消費券計劃本月初開始接受市民登記，市民明日(17日)或之前完成電子登記兼獲核實資格，將於下月1日收到第一期消費券。市區重建局為旗下觀塘「裕民坊」商場的小販市集商販提供支援服務，為商販申請及安裝電子支付系統。目前裕民市集的115個營運中的商販，有約90個，即佔整體約80%的商販已安裝最少一種電子支付工具，包括八達通、支付寶香港及微信支付等；其中大約30個商販更已安裝上述3種電子支付工具。

市建局表示，裕民市集內大部分商販採用傳統營商模式，與消費者交易以現金為主，對電子支付系統的安裝及使用方法明顯無從入手。為了令他們可以參與政府的電子消費劵計劃，吸引已獲取消費券的市民到場消費，該局決定為商販提供支援，包括安排服務大使為商販登記及申請電子支付系統，並教導商販使用系統。

以售賣服裝為主的裕民市集販商協會主席梁陳少卿，指出在疫情下留意到不少市民為了減少接觸而減少用現金購物，改為使用電子支付模式購物，因此渴望盡早安裝及使用電子支付系統。而裕民市集內大部分檔主本身不熟悉電子支付系統的操作，一直未有申請。不過隨著市建局提供支援服務，陸續有商販趕及在消費券推出前安裝電子支付系統。