起底刑事化草案下周三首讀　私隱專員料有助打擊相關罪行

政府計劃修訂《個人資料私隱條例》打擊起底行為，將起底行為列為刑事罪行，有關草案將於下周三（21日）提交立法會首讀。個人資料私隱專員鍾麗玲今日(16日)在電台節目上表示，條例建議有必要性，指自2019年6月起至今年5月底，私隱專員公署已處理逾5,000宗「起底」投訴，認為修例可令公署「一條龍」處理相關投訴、調查及作出起訴，能更快及有效處理。

鍾麗玲稱，條例草案將起底罪行分為兩級，若有人未經當事人同意而披露個人資料，即屬違法，如果有關行為令當事人或家屬受到指明傷害，罰則會加重。前年6月後本港出現的大量起底行為，私隱專員公署一直有就涉及私穩內容出信相關網絡平台，要求將內容下架，約七成網絡平台願意配合除移起底內容，但有網民會將起底內容重新上載，主要涉及海外平台，相信修例後，情況會有改善。她表示若供應商收到通知後移除內容並無問題，看不到會影響正常合法商業活動。

鍾麗玲指出，條例將賦予個人資料私隱專員有域外管轄權，因不少網絡平台的母公司在海外，只要資料當事人是香港居民或身處香港，私隱專員都要求移除起底內容，亦會聯絡相關公司在港員工，如果有關員工沒有權限移除內容，不會有刑責。對於條例列明，私隱專員在緊急情況下，可以在沒有法庭手令下截取電子器材內容，鍾麗玲強調，緊急情況有一定條件，包括要有合理的犯罪懷疑、申請手令不切實可行等，相信只在絕少情況下才會執行。

香港互聯網協會會長羅浩林則表示，科網平台關注會否涉及法律責任問題，認為做法會令有關平台在香港加強投資的意欲減少，因為要配合公署調查，會令公司負擔增加，當中涉及分公司資源。協會估計有關平台設分公司的規模會降低，相關平台即使現階段無考慮撤出香港，但如果條例實行時出現濫用情況，亦有大機會撤出。