港府擬放寬高風險地區人士回港　專家：恐日增數百確診影響通關

新冠肺炎本地疫情日趨緩和，惟自高危地區抵港的輸入個案至今未斷尾，政府卻一反常理考慮容許身處英國、印尼及菲律賓等高風險地區的香港居民及部分外傭，在完成接種新冠疫苗及持非確診證明將可回港。有醫學專家批評是反智政策，指大幅放寬邊境防疫措施猶如中門大開，令大量潛在確診個案湧入香港，除與鄰近地區通關計劃告吹外，對本港經濟民生亦有大影響。

呼吸系統專科醫生梁子超今早(16日)在電台節目表示，現時環球疫情兩極化，綜觀各地區，沒有一處不是靠嚴格控制輸入控制疫情，本港與鄰近地區討論通關是重中之重，若不必要地放寬極高風險地區航班來港，形容是極之危險，猶如中門大開引入病毒，一旦大量個案輸入本地將再次淪陷，定必令到通關計劃告吹。

梁又引述數據，指目前英國新確診個案達4.8萬宗、印尼疫情亦可能創新高，加上新冠疫苗對變種病毒效用不大。反觀本地疫情，即使過往有幾宗變種病毒個案走漏，但幸好仍能夠追蹤，市民可外出用膳，生活亦較其他地區正常，形容成果「得來不易」。若港府容許現時大幅放寬，令每日有幾十至幾百宗變種病例衝擊香港，反問誰能保證本港檢疫系統能承受壓力。

政府專家顧問許樹昌同樣認為，政府放寬已接種疫苗的港人自高危地區返港存在風險。他提到，明白留學生在英國滯留未能回港的感受，英國近期新確診中不乏未接種疫苗的年輕人，惟本港早前確診的機場地勤及酒店員工，皆因接觸輸入個案而染疫。上周亦有患者，即使接種完由內地及德國研發復必泰及俄製「衞星5號」疫苗的抵港人士確診，證明接種疫苗並非完全有效，如放寬檢疫開缺口令確診個案滲入社區，會對與內地通關造成影響，強調必須小心處理。

另外，許又透露中大正研究對接種完兩劑由內地研發的科興疫苗、抗體較低人士，再接種第3劑科興或首劑復必泰疫苗，惟計劃未開放予市民自願參與。